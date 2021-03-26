أمطار متفرقة أعلاها 31 مم في القدموس بطرطوس

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 31 مم في القدموس بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في محافظة ريف دمشق “الحرمون والزبداني ومضايا 7 مم” وفي درعا.. “نوى 1 مم” وفي القنيطرة..”حضر 7 مم ونبع الصخر 5 مم والمدينة 2 مم”.

كما سجلت الهطلات المطرية في محافظة حمص.. “الناصرة 19 مم وقلعة الحصن 7 مم ومرمريتا 16 وشين 15 مم والعريضة وتلكلخ 10 مم والرستن 6 مم وتلدو 3 مم والقصير 2 مم”.

وفي محافظة حماة بلغت في.. “مصياف 12 مم ووادي العيون 10 مم والرصافة 9 مم وربعو 7 مم وعين حلاقيم 6 مم والسعن 5 مم وعقيربات 4 مم والسلمية 3 مم والحميري والصبورة 2 مم وحربنفسه 1 مم وفي الغاب-شطحة 11 مم وعين الكروم 9 مم والسقيلبية والكريم 3 مم وافاميا 2 مم”.

ووصلت كمية الهطلات في محافظة اللاذقية إلى “23 مم في صلنفة وكسب 7 مم والمزيرعة 6 مم والقرداحة ووادي قنديل 4 مم ومطار الباسل والبهلولية 3 مم وبوقا 2 مم والقطيلبية 1 مم” أما في محافظة طرطوس فسجلت الهطلات في “القدموس 31 مم والصفصافة 21 مم وحمام واصل 17 مم ومشتى الحلو 14 مم ودريكيش 13 مم والشيخ بدر 11 م وصافيتا 9 مم وطرطوس 4 مم وبانياس 2 مم”.

وفي محافظة إدلب بلغت الهطلات في ..”جسر الشغور 2 مم” وفي محافظة حلب..” المدينة 8 مم واعزاز وحلب المطار 4 مم وجرابلس والباب ومنبج 4 مم وعين العرب الشمالية والسفيرة 2 مم”.