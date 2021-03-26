الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات الجبلية العالية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بارداً وبين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق منطقة الجزيرة ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية صباحاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..