بارتي تتغلب على كوتسوفا في بطولة ميامي للتنس

واشنطن-سانا

تغلبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا على كريستينا كوتسوفا بنتيجة 6-3 و4-6 و7-5 في بطولة ميامي المفتوحة للتنس الليلة الماضية لتحقق انتصارها الأول في بطولة خارج بلادها في أكثر من عام.

وتأخرت بارتي 5-2 في المجموعة الأخيرة وكانت قريبة من خروج مفاجئ لكنها انقضت على إرسال كوتسوفا الضعيف في نقطة حسم المباراة لتحافظ على آمالها واعتمدت على إرسالها القوي في الشوط الأخير للتأهل إلى الدور التالي.

وكانت بارتي التي ودعت بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي من دور الثمانية بعد خسارتها أمام التشيكية كارولينا موخوفا من بين اللاعبين واللاعبات الذين قرروا عدم إكمال الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستلعب بارتي ضد إيلينا أوستابنكو البطلة السابقة في البطولات الأربع الكبرى في الدور الثاني.