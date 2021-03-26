القضاء الإسباني يحكم بسجن إرهابي لتمويله الإرهابيين في سورية

مدريد-سانا

حكمت محكمة إسبانية اليوم بالسجن على إرهابي لتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قاضيا في المحكمة الوطنية حكم بالسجن الاحتياطي ودون كفالة على ما يسمى أمين صندوق المفوضية الإسلامية بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويله للإرهاب في سورية”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى دور الإرهابي في تحويل الأموال إلى التنظيمات الإرهابية عبر استغلال عدة جمعيات ومؤسسات في إسبانيا.

وكانت السلطات الإسبانية اعتقلت أمس ثلاثة إرهابيين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية ودعمها لوجستيا عبر إرسال الأموال اليها من بينهم ما يسمى رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا المدعو محمد أيمن إدلبي.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسبانية تمكنت فى عام 2019 من تفكيك شبكة إرهابية كانت تقوم بجمع الأموال عبر فروع وقنوات دولية لها وإرسالها إلى المجموعات الإرهابية في سورية.