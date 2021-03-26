بكين تطالب دول الناتو بالكف عن إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

دعت بكين دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” الى الكف عن إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ قوله اليوم إن “على أعضاء بعينهم في حلف الناتو الكف عن إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي”.

وجاءت تصريحات المتحدث الصيني تعليقاً على إرسال سفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي من قبل بعض دول الناتو من أجل ما يسمى مهمة “حرية الملاحة”.

وقال رن إنه “بفضل الجهود المنسقة لدول المنطقة فإن الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام” مشيراً إلى أن ما يسمى بمشكلة “حرية الملاحة” لا وجود لها.

وأوضح رن أن “الصين تحترم دائما حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي التي تتمتع بها جميع الدول وفقاً للقانون الدولي بيد أنها تعارض بشدة أي عمل يهدد سيادة وأمن الدول المطلة عليه”.