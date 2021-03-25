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فوز النواعير على الجزيرة في نهائي دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

2021-03-25

حماة-سانا

فاز نادي النواعير على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال لمصلحة المجموعة الشمالية.

وسجل أهداف النواعير كل من شادي الشيخ ابراهيم وأنس الشوا وعبد الهادي الدالي وخالد الحاج يوسف وطريف الزبدي.

وبهذه النتيجة احتل النواعير المركز الثاني في ترتيب المجموعة الشمالية برصيد 6 نقاط بينما بقي الجزيرة بالمركز الأخير من دون نقاط.

يذكر أن الفريقين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني في هذه المجموعة سيتقابلان مع أول وثاني المجموعة الجنوبية لتحديد الفريقين المتأهلين الى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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