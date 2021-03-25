تنفيذيا السويداء ودير الزور يحددان سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي

السويداء ودير الزور-سانا

حدد المكتب التنفيذي في محافظة السويداء سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلكين من أرض المستودع أو معتمد القطاع الخاص أو منافذ بيع الغاز الحكومية أو التعاونية بـ 4100 ليرة للأسطوانة الواحدة وسعرها واصلة إلى المنازل بجميع أنحاء المحافظة بـ 4200 ليرة سورية.

كما حدد المكتب التنفيذي وفقاً لقرار تلقت سانا نسخة منه سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي إلى المستهلك من أرض المستودع أو معتمد القطاع الخاص أو منافذ بيع الغاز الحكومية أو التعاونية بـ 9500 ليرة للأسطوانة الواحدة وسعرها واصلة إلى محل الحرفي بجميع مناطق المحافظة بـ 9700 ليرة سورية.

وتضمن القرار التقيد والالتزام بالتسعيرة المحددة تحت طائلة معاقبة المخالفين لأحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ومرعية الإجراء.

وفي محافظة دير الزور تضمن قرار للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تحديد سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق المحافظة بحيث يبلغ سعر مبيع الأسطوانة من المعتمد إلى المواطن في مدينة دير الزور 4 آلاف ليرة سورية وفي الميادين والمناطق التابعة لها 4300 ليرة سورية وفي البوكمال والمناطق التابعة لها 4800 ليرة سورية.

وأشار القرار إلى أن مبيع الأسطوانة أيضاً في مدن وبلدات الريف الغربي من المحافظة يبلغ 4500 ليرة سورية وفي مدن وبلدات الريف الشمالي 4300 ليرة سورية وتتضمن أجور النقل والحمولة لمصلحة معتمدي وموزعي الغاز المرخصين أصولاً.

ولم يتضمن قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دير الزور تحديد سعر مبيع الغاز الصناعي.