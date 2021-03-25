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مؤسسة الإسكان تمنح مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم

2021-03-25

دمشق-سانا

منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة وأخيرة للمتأخرين (غير المنقطعين) عن تسديد التزاماتهم المالية.

وأوضحت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم لنهاية الشهر السادس من العام الجاري.

وأكد المهندس مازن اللحام مدير عام المؤسسة في تصريح لـ سانا أهمية التزام المكتتبين والمخصصين بتسديد التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم بهدف عدم التأثير على خطة التمويل وتنفيذ المشاريع السكنية.

ولفت اللحام إلى العمل على إنجاز مشروع السكن البديل بالشكل الأمثل وضمن البرنامج الزمني المحدد.

مدى علوش

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