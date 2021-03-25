إعادة افتتاح الموانئ التجارية في اللاذقية وطرطوس ومصب نفط بانياس أمام حركة الملاحة البحرية

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للموانئ إعادة افتتاح الموانئ التجارية فقط في اللاذقية وطرطوس ومصب نفط بانياس أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية.

وفي تصريح لـ سانا بين المهندس هاني شريقي المكلف بتسيير أمور المديرية العامة للموانئ أنه تمت إعادة افتتاح ميناءي طرطوس واللاذقية التجاريين ومصب نفط بانياس بوجه الملاحة البحرية بعد انحسار شدة الفعالية الجوية الناجمة عن المنخفض الجوي الذي سيطر على المنطقة والبقاء على إغلاق موانئ الصيد والنزهة مبيناً أنه لم تسجل أي أضرار تذكر جراء العاصفة وكانت المديرية أعلنت أمس إغلاق جميع الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد في المنطقة الساحلية بسبب الأحوال الجوية السائدة والعواصف.

بشرى برهوم