افتتاح قاعة التكامل الحسي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي

دمشق-سانا

افتتحت جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين قاعة التكامل الحسي بهدف تنمية المهارات السمعية والبصرية وغيرها للأطفال من ذوي الإعاقة وإكسابهم مهارات جديدة.

الدكتورة سحر قرباش رئيسة جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي قالت لـ سانا “إن القاعة هي الأولى من نوعها وتضم اختصاصيين لتعليم أطفال الجمعية واستقطاب أطفال من خارجها”.

وأشارت قرباش إلى أن القاعة تستهدف أطفالاً لديهم اضطرابات تكامل حسي وتواصل وأطفال متلازمة داون والتوحد والشلل الدماغي وتحوي القاعة أدوات عديدة لكل منها هدف معين ومؤثرات سمعية وبصرية وحركية لافتة إلى أن الجمعية قامت بنشاط توعوي لأولياء الأمور والجمعيات الأخرى للتعريف بالتكامل الحسي والهدف المرجو منه والخطط والأنشطة التي سيتم استخدامها في القاعة.

عبد الله ابراهيم من الأمانة السورية للتنمية تحدث عن الهدف من القاعة ببناء أرضية للأطفال ذوي الإعاقة والمصابين بالشلل الدماغي ليتمكنوا من الحصول على العلاج المناسب لافتاً إلى أن مشروع القاعة تم تنفيذه ليتم استقبال الأطفال وتلقي الأنشطة كمرحلة أولى ليتم فيما بعد تقديم العلاج لهم كمرحلة ثانية.

بدورها ولاء مرعي معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق أشارت إلى أنه انطلاقاً من أن الأسرة هي البنيان الأساسي للمجتمع ونواة للتعاطي الاجتماعي ووفقاً لحملة الأسرة السورية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً تم افتتاح القاعة حيث سيتم تقديم خدمات حسية حركية للأطفال ذوي الإعاقة.

يذكر أن جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي منظمة أهلية غير ربحية تأسست عام 1984 وتهدف إلى التوعية الوقائية والاجتماعية وتوعية الأهالي لكيفية معالجة أطفالهم وتدريبهم كما تعمل على تأمين الأجهزة والأدوية وتقديم خدمات توعوية وتربوية وتعليمية للأطفال.

مدى علوش