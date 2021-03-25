دمشق اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش: الإجراءات القسرية ضد سورية عار على من يفرضها
2021-03-25
روسيا تنتقد مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية وتصفه بالمتحيز
2021-03-24
وزير الصحة اللبناني ينوه بتزويد سورية لبنان بالأوكسجين اللازم لمرضى كورونا
2021-03-24
اعتقال إرهابية ألمانية انضمت إلى (داعش) مع زوجها وطفلها
2021-03-24
شخصيات وأحزاب لبنانية: سورية ستظل الرئة التي يتنفس منها لبنان
2021-03-24
السفير حداد: سورية تتسلم دفعة جديدة من لقاح (سبوتنيك v) في نيسان
2021-03-24
اتحاد (فيا ارب) يدين الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف السوريين
2021-03-24
محليات
تعرفة جديدة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين باللاذقية
2021-03-25
أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 96 مم في صلنفة باللاذقية
2021-03-25
الحرارة إلى انخفاض وهطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات العالية
2021-03-25
محافظ الحسكة يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الخدمية
2021-03-24
تنظيم 65 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة باللاذقية
2021-03-24
مؤسسة مياه الشرب بدمشق: عكارة المياه طبيعية ولا تؤثر في الصحة
2021-03-24
أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2021-03-24
رياضة
أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا في بداية تصفيات كأس العالم
2021-03-24
ثلاث ذهبيات وفضيتان لمنتخب حمص ببطولة الجمهورية للقوة البدنية
2021-03-24
كادر تدريبي جديد للفئات العمرية بنادي حطين
2021-03-24
مدرب تشرين: توقف الدوري يمنحنا فرصة لتحضيرات أفضل للمباريات القادمة
2021-03-24
منتخب اللاذقية ثانياً في بطولة الجمهورية للملاكمة للناشئين
2021-03-24
الوثبة أولاً ببطولة حمص لكرة السلة لفئة الشبلات
2021-03-24
الأحمد: المركز الأول ببطولة الجمهورية للقوة البدنية حفزني لمتابعة التدريب وإحراز الإنجازات
2021-03-24
اقتصاد
زراعة أكثر من 10 آلاف هكتار بالحمص في السويداء
2021-03-25
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية
2021-03-25
هبوط أسعار النفط
2021-03-25
افتتاح المعرض الدولي لتقنيات وتجهيزات المخابر بحلب
2021-03-25
اختتام فعاليات مهرجان صنع في سورية بطرطوس
2021-03-24
أكاديمي: مشاركة الجمعيات بمصارف التمويل الأصغر نقطة تحول تسمح لها بتوسيع نشاطها التنموي
2021-03-24
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 88.36 نقطة
2021-03-24
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دمشق اليوم
2021-03-25
تصوير.. وسيم خيربك
دمشق اليوم
2021-03-25
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