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أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية للقاحات كورونا في كوريا الجنوبية

2021-03-25

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل أكثر من 10 آلاف بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب عن السلطات الصحية في سيئول قولها إن “العدد التراكمي للبلاغات عن أعراض جانبية للقاحات تجاوز الـ 10 آلاف منذ بدء حملة التطعيم في الـ 26 من شباط الماضي” مبينة أن من البلاغلات 9757 مرتبطاً بلقاح استرازينيكا و253 بلقاح فايزر.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية توفي 16 شخصاً بعد تلقي لقاح كورونا حتى الآن في كوريا الجنوبية فيما بينت الاستنتاجات المبدئية لتحليل أسباب الوفيات أن حالة وفاة واحدة من بين الـ16 المسجلة ترتبط بالتطعيم .

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