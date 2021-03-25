SCS-NET
الشريط الأخباري

أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا في بداية تصفيات كأس العالم

2021-03-24

باريس-سانا

بدأت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بشكل غير مقنع بتعادلها 1-1 مع ضيفتها أوكرانيا اليوم.

ووضع أنطوان غريزمان بطلة العالم في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة رائعة لكن المدافع بريسنل كيمبمبي أهدى أوكرانيا التعادل بهدف بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة.

ويتساوى فريق المدرب ديدييه ديشان مع أوكرانيا وفنلندا والبوسنة بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع كازاخستان والبوسنة خارج أرضه يومي الأحد والأربعاء المقبلين.

ورفع جريزمان رصيده إلى 34 هدفا متساويا مع ديفيد تريزيجيه في المركز الرابع في قائمة هدافي المنتخب عبر العصور.

ويتصدر تييري هنري القائمة برصيد 51 هدفاً.

انظر ايضاً

افتتاح المعرض الدولي لتقنيات وتجهيزات المخابر بحلب

حلب-سانا افتتحت مساء اليوم فعاليات المعرض الدولي لتقنيات وتجهيزات المخابر الذي تقيمه المجموعة العربية للمعارض …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved