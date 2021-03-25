أوكرانيا تفرض التعادل على فرنسا في بداية تصفيات كأس العالم

باريس-سانا

بدأت فرنسا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بشكل غير مقنع بتعادلها 1-1 مع ضيفتها أوكرانيا اليوم.

ووضع أنطوان غريزمان بطلة العالم في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة رائعة لكن المدافع بريسنل كيمبمبي أهدى أوكرانيا التعادل بهدف بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة.

ويتساوى فريق المدرب ديدييه ديشان مع أوكرانيا وفنلندا والبوسنة بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي مع كازاخستان والبوسنة خارج أرضه يومي الأحد والأربعاء المقبلين.

ورفع جريزمان رصيده إلى 34 هدفا متساويا مع ديفيد تريزيجيه في المركز الرابع في قائمة هدافي المنتخب عبر العصور.

ويتصدر تييري هنري القائمة برصيد 51 هدفاً.