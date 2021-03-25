افتتاح المعرض الدولي لتقنيات وتجهيزات المخابر بحلب

حلب-سانا

افتتحت مساء اليوم فعاليات المعرض الدولي لتقنيات وتجهيزات المخابر الذي تقيمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات في فندق شيراتون حلب بمشاركة أكثر من 55 شركة طبية في مختلف مجالات إنتاج الأدوية ومستلزمات المخابر لصناعة الأسنان وكراسي العلاج وأجهزة التصوير الشعاعية الطبية.

وأوضح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ في تصريح للإعلاميين أن المعرض يشكل دليلاً واضحاً على تعافي الصناعة السورية بشكل عام والدوائية والطبية بشكل خاص وهذا ما يؤكد أن سورية باقية وصامدة ومستمرة في نهجها الاقتصادي لتعود الى مكانتها الطبيعية والاقتصادية في العالم.

وبين المهندس غدير الهلسة مدير المجموعة العربية والمعارض والمؤتمرات أن المعرض يشمل قسمين الأول طبي مخصص للتجهيزات والتقنيات الطبية والأدوية والثاني مخصص للوازم صناعة الأسنان وتشمل كراسي علاج الأسنان وأدوات الطبيب لافتاً لأهمية المعرض في تحقيق الفائدة للأطباء من خلال اطلاعهم على الجديد في تقنيات علاج الأسنان ومخابر صناعتها والأنواع الدوائية وأصنافها الجديدة في السوق والتي تم تصنيعها من قبل الشركات الطبية الوطنية والمحلية.

كاميرا سانا جالت في أرجاء المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام واطلعت على منتجات المشاركين حيث بين المهندس حسن عاصي ممثل شركة لمستلزمات صناعة الأسنان أنه يشارك بتجهيزات المواد السنية اللازمة لاطباء الأسنان والمخبريين بأسعار مناسبة للسوق المحلية وبجودة عالية فيما لفت الدكتور ليث فخر الدين الى أنه يشارك بمواد وأجهزة طبية لعدد من الشركات العالمية والوطنية في مجالات التعقيم وبأسعار منافسة تشجيعاً للأطباء والمساهمة في تخفيض تكاليف العلاج السني.

وبين عقيل سالم صاحب شركة لإنتاج التجهيزات السنية ومعالجة النواة اللبية وأنظمة الزرع أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض الحديث في الانتاج الطبي واطلاع أطباء الأسنان عليه وهذا ما أكد عليه الدكتور الصيدلاني وهاب قباوة الذي لفت الى أنه يشارك بمنتجات دوائية منوعة في مجال طب الأسنان إضافة لمستحضرات جديدة وأصناف حديثة من الفيتامينات المصنعة محلياً وبأسعار مقبولة.

وتحدث الدكتور فداء علي مدير عام الشركة الطبية العربية تاميكو عن المشاركة بأصناف مختلفة من الأدوية التي انتجتها الشركة رغم ظروف الحرب وذلك بعد إعادة تأهيل خطوط الانتاج التي تضررت جراء الإرهاب والمتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا.

وبين محمود حجار ممثل شركة لإنتاج الأجهزة السمعية أنه يشارك بمجموعة من الأجهزة المخصصة للمرضى ناقصي السمع أو لديهم إعاقة سمعية وبأسعار مقبولة لافتاً الى أن المعرض يؤكد عودة الصناعة الطبية الى ألقها كما كانت قبل الحرب.

حضر افتتاح المعرض محافظ حلب حسين دياب وعدد من المهتمين.