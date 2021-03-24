مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لصالح فلسطين

القدس المحتلة-سانا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم بأغلبية أعضائه قرارين لصالح دولة فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وفق ما أوردت وكالة وفا أن 36 دولة صوتت لصالح قرار قدمته فلسطين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ46 المنعقدة حالياً في جنيف يدين الاستيطان ومخططات الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة فيما امتنعت 8 دول واعترضت 3 ضد القرار.

ولفت المالكي إلى أن 42 دولة صوتت على قرار آخر يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة فيما امتنعت دولتان واعترضت ثلاثة عليه.

وأكد المالكي أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وثمن المالكي مواقف الدول التي تبنت وصوتت لمصلحة القرارين واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه انتقد وزير الخارجية الفلسطيني انتقائية بعض الدول ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومحاسبة مسؤولي كيان الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين معتبرا أن تلك المواقف السلبية تشجع على الفوضى العالمية والجرائم وستبقى نقطة سوداء في سجلها.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس بأغلبية أعضائه قرارا قدمته دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة وخاصة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.