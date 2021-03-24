غوتيريس يطالب برحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطالبته برحيل المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا معرباً في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن “قلقه العميق” من استمرار وجودهم فيها.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن غوتيريس أعرب في تقريره عن أسفه لأنه “لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا” مضيفاً “أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وكانت تقارير إعلامية وثقت قيام النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان بنقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك للتدخل في شؤون هذا البلد وتعزيز مخططاته وأطماعه التوسعية عبر دعم الإرهاب.