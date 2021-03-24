جراء السيول… أضرار في المنازل والأراضي الزراعية في الغاب بريف حماة

حماة-سانا

أدت السيول الناجمة عن العاصفة المطرية التي تشهدها محافظة حماة إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومنازل وممتلكات الأهالي في ناعور شطحة والفريكة بمنطقة الغاب بريف حماة الغربي.

وبين رئيس بلدية شطحة أمير محفوض لمراسل سانا أن السيول تجتاح المنطقة كل موسم شتاء مع هطول الأمطار الغزيرة غير أنها هذا العام أشد وأكثر ضرراً لأراضي الأهالي وبيوتهم بسبب الحرائق التي التهمت الحراج الجبلية العام الفائت ما تسبب بتفكك وانجراف التربة الأمر الذي أدى إلى جريان السيول بقوة وغزارة غير مسبوقة محملة بكميات هائلة من الطمي والصخور وأغصان الأشجار اليابسة وبقايا الأعشاب ما أسفر عن إغلاق العبارات ومجاري السيول وتدفق المياه للطرق والمنازل والحقول الزراعية وإلحاق أضرار جسيمة فيها.

كما أوضح أن آليات البلدية بدعم من آليات محافظة حماة ومديريتي الزراعة والخدمات الفنية بدأت منذ الصباح بأعمال تسليك وفتح العبارات والطرق وحماية القسم الأكبر من منازل المواطنين وأراضيهم وتحويل مجرى المياه عنها مشيراً إلى أن حل المشكلة يكمن في إنشاء قناة بيتونية صندوقية في المنطقة تحمي البنى التحتية ومنازل وممتلكات الأهالي.

بدوره لفت رئيس بلدية الفريكة غسان عبود إلى أن خسائر السيول تركزت في الحي الشمالي من البلدة نتيجة غمر المياه ومحاصرتها للعديد من المنازل وإغراقها للحقول وتسببها بتلف المحاصيل مبيناً أن الحل يتمثل بتغيير مجرى المياه الواردة من أعالي الجبال لدرء المخاطر الناجمة عنها وإجراء أعمال تعزيل للأقنية المائية بشكل دوري.

وتتعرض منطقتا الغاب ومصياف بريف حماة لعاصفة مطرية منذ يوم أمس.