اليونان تندد بالعدوان التركي المتواصل ضد قبرص

أثينا-سانا

ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعدوان التركي المتواصل ضد قبرص مشيراً إلى من شأنه أن يؤدي إلى “تقويض عملية التكامل التركية الأوروبية”.

ونقلت فرانس برس عن ميتسوتاكيس قوله بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس فى أثينا اليوم أن “العدوان التركي ضد جمهورية قبرص متواصل ما يتسبب بتقويض عملية التكامل مع أوروبا والمحادثات بشأن جزيرة قبرص”.

وتأتي هذه التصريحات عشية قمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً من المقرر أن يناقشوا فيها العلاقات مع أنقرة

وكان النظام التركي تجاهل تحذيرات الاتحاد الأوروبي وأجرى خلال الأشهر الأخيرة تنقيبات غير شرعية عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.