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أعطال على خطوط التوتر الكهربائي بطرطوس جراء الرياح الشديدة

2021-03-24

طرطوس-سانا

أدت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة طرطوس منذ يوم أمس إلى حدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر الكهربائي المنخفض والمتوسط في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم بين مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور أن سرعة الرياح وتداخل الأشجار في بعض المناطق مع الشبكات الكهربائية أدى إلى تقطع الأمراس وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق الرادار وخط في منطقة الروضة-الشرفة وخط يغذي منطقة الشيخ بدر.

وأكد منصور أنه تمت صيانة جميع الخطوط المذكورة وإعادة وصلها كما كانت سابقا وقص الأشجار.

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