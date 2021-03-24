صحة اللاذقية: مشافي المحافظة تعمل بطاقتها الكاملة

اللاذقية-سانا

أكدت مديرية صحة اللاذقية أن جميع المشافي العامة والهيئات المستقلة في المحافظة تعمل بطاقتها الكاملة وتواصل تقديم الخدمات الطبية في جميع الأقسام بما فيها العمليات الباردة مع وجود قسم عزل خاص لحالات الإصابة بفيروس كورونا في كل مشفى.

وقال رئيس شعبة المشافي بدائرة الخدمات الطبية بمديرية الصحة الدكتور يعرب شهيرة في تصريح لمراسلة سانا اليوم إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحتياطية لتأمين كل المستلزمات لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا بدءاً من المعقمات والأوكسجين مع كادر طبي تمريضي مخصص للتعامل مع الحالات المصابة مشيراً إلى أنه تم أمس تسجيل 17 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة أربع حالات.

ودعا شهيرة المواطنين إلى اتباع القواعد العامة للوقاية من فيروس كورونا وأهمها التباعد المكاني واستخدام الكمامة والنظافة الشخصية لافتا إلى أنه تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 200 عنصر من العاملين في مراكز العزل.

ثناء شحرور