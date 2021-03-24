مقتل 27 إرهابياً من (داعش) في عملية للقوات العراقية شمال البلاد

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية على 27 إرهابياً خلال عملية عسكرية ضد فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم أن “عملية /الأسد المتاهب/ التي بدأها جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية في سلسلة جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل في التاسع من آذار الجاري لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية نتج عنها مقتل 27 إرهابياً تم رصدهم بشكل مباشر فيما لم يتسن معرفة عدد القتلى الذين طمرت جثثهم تحت الصخور الجبلية”.

وأضاف رسول أن “القوة الجوية العراقية وطيران الجيش اشتركا في إسناد العملية من خلال توجيه 312 ضربة جوية دمرت 120 كهفاً وموقعاً تسببت بقتل أعداد منهم وهروب آخرين”.

إلى ذلك أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي في بيان اليوم ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة كان يستخدمها إرهابيو “داعش” خلال عملية تفتيش في قرية أم الرحال جنوب سامراء.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.