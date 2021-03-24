منتخب حماة يحرز لقب بطولة الجمهورية للجمباز بفئتي الصغيرات والناشئات

حماة-سانا

قدم منتخب حماة للجمباز أداء جيداً في بطولة الجمهورية بفئتي الصغيرات والناشئات التي أقيمت مؤخرا في دمشق فكان محط أنظار خبراء اللعبة بعد أن تصدرت لاعباته هاتين الفئتين.

وأحرز منتخب حماة المركز الأول بالترتيب العام للفرق بهاتين الفئتين إضافة إلى تحقيق المراكز الأولى بترتيب الفردي العام وفردي الفرق عبر اللاعبات سيلينا عابدين وأمل الملا بفئة الصغيرات ورزان الزرزوري وسنا العكاري بفئة الناشئات.

مدرب منتخب حماة علي الحلاق قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن نتائج لاعبات المحافظة كانت ضمن التوقعات لأنهن يمتلكن إرادة قوية على المنافسة رغم ضعف الإمكانات المقدمة لهن” مبيناً أن الجمباز لعبة ممتعة ولكنها بحاجة الى تدريب مستمر ومتابعة دائمة للاعبات وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة السابقة فكانت هذه النتائج المتميزة ثمرة ذلك الجهد التدريبي المكثف.

سالم الحسين