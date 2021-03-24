مدرب تشرين: توقف الدوري يمنحنا فرصة لتحضيرات أفضل للمباريات القادمة

اللاذقية-سانا

بدأ فريق تشرين لكرة القدم تدريباته في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية وذلك في إطار خطة الإعداد والتحضير التي تم وضعها خلال فترة توقف الدوري الحالية نتيجة مشاركة لاعبي الفرق مع المنتخب الأول في استحقاقاته الخارجية.

مدرب تشرين ماهر بحري قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن الفريق بدأ تدريباته ضمن خطة وضعت خلال توقف الدوري الحالية التي قد تستمر نحو أسبوعين وشهدت التدريبات التزاما من اللاعبين باستثناء المصابين واللاعبين الموجودين مع المنتخب الأول”.

وأضاف بحري إن البرنامج التدريبي الحالي يركز على رفع اللياقة يتخلله عدد من المباريات الودية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب مبينا أن التوقف مفيد لاستشفاء بعض اللاعبين المصابين ليتمكنوا من الانضمام لصفوف الفريق في الجولات المتبقية من عمر الدوري وهذه المرحلة فرصة لنا كمدربين لتجريب جميع اللاعبين المتميزين من الشباب للاعتماد عليهم ضمن الفريق الأول ولهم لإثبات وجودهم وموهبتهم.