الوثبة أولاً ببطولة حمص لكرة السلة لفئة الشبلات

حمص-سانا

أحرز نادي الوثبة المركز الأول ببطولة حمص بكرة السلة للشبلات التي أقيمت بمشاركة فرق قطينة وزيدل وفيروزة على أرض الملعب البلدي بالمحافظة.

وجاء فريق الوثبة أولا بفوزه على قطينة 28-23 نقطة وعلى فيروزة 16-10 نقاط وعلى زيدل 25-3 نقاط.

مدربة الوثبة منى رباحي أشارت في تصريح لمراسلة سانا الرياضية إلى أن هذه البطولة تعد الأولى بالنسبة للشبلات مشيرة إلى أن فوزهن بالمركز الأول للبطولة سيحفزهن لمضاعفة الجهود خلال فترة التدريب ما يسهم في تطوير مستواهن أكثر ولا سيما في إطار تحضيرهن للاستحقاقات القادمة.