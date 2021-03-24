منتخب اللاذقية ثانياً في بطولة الجمهورية للملاكمة للناشئين

اللاذقية-حمص-سانا

حل منتخب اللاذقية في المركز الثاني في بطولة الجمهورية للملاكمة بفئة الناشئين التي جرت مؤخرا في محافظة حلب بمشاركة لاعبين مثلوا معظم المحافظات إضافة إلى هيئتي الجيش والشرطة.

وتوج بالميداليات الذهبية بوزن 46 كغ جميل جلعود وبوزن48 كغ الحسن قادوس وبوزن 50 كغ محمد علي بدور وبوزن 54 كغ محمد إسماعيل وبوزن 75 كغ حيدر علي فيما نال الميداليات الفضية تيم حسن بوزن52 كغ وفهد حمدان بوزن60كغ والليث أحمد برونزنة فوق 80كغ.

وبين رئيس مكتب ألعاب القوة باللاذقية نضال يعقوب لمراسل سانا الرياضي أن البطولة كانت قوية وتمكن فيها منتخبنا من إحراز نتائج ملفتة وهو مؤشر على تطور الملاكمة بالمحافظة كما أنها كشفت عن وجود بعض المواهب سيكون لها مستقبل واعد ضمن منتخباتنا الوطنية بعد تأهيلهم بشكل جيد بالمعسكرات التدريبية.

كما أحرز منتخب حمص المركز الخامس في البطولة ذاتها حيث نال لاعبا حمص ضياء العلي وفادي الضايع المركزين الأول والثاني على التوالي بوزني 60 و70 كغ.

رئيس اللجنة الفنية للملاكمة بحمص موسى الشريف قال.. “إن النتائج مقبولة مقارنة بمستويات لاعبي الفرق الأخرى التي تضم في صفوفها لاعبين محضرين بشكل جيد” مشيراً إلى الصعوبات التي تعاني منها اللعبة في المحافظة في مقدمتها قلة التجهيزات وعدم وجود أندية ممارسة لها باستثناء نادي العمال”.