24 آذار1990- إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي الذي ضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا

دمشق-سانا

1882/ المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل.

1907/ الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يحتل مدينة وجدة المغربية.

1923/ قيام النظام الجمهوري في اليونان.

1989/ غرق ناقلة النفط /إكسون فالديز/ قرب سواحل ألاسكا ما أدى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.

1990/ إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي الذي ضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.

1999/ طائرات حلف الناتو تقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية.

2014/ الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 373 التي فقدت في ال8 من آذار تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي ولا ناجين.

2015/ تحطم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسية وعلى متنها 150 مسافراً.

من مواليد هذا اليوم

1884/ بيتر ديباي.. عالم كيمياء فيزيائية هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1936/.

1903/ أدولف بوتنانت.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939/.

1917/ جون كندرو.. عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962/.

من وفيات هذا اليوم

1603/ الملكة إليزابيث الأولى.. ملكة إنكلترا.

1905/ جول فيرن.. كاتب فرنسي أحد رواد الخيال العلمي.

اعياد ومناسبات

اليوم العالمي لمرض السل.

عيد العمال في ملبورن.