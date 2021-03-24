24 آذار1990- إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي الذي ضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا

دمشق-سانا
1882/ المكتشف الألماني روبرت كوخ يكتشف الميكروب المسبب لمرض السل.
1907/ الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال ليوطي يحتل مدينة وجدة المغربية.
1923/ قيام النظام الجمهوري في اليونان.
1989/ غرق ناقلة النفط /إكسون فالديز/ قرب سواحل ألاسكا ما أدى تسرب 40000 طن من النفط الخام على طول 1700 كم من السواحل ووقوع كارثة بيئية.
1990/ إنشاء الاتحاد الاقتصادي لدول المغرب العربي الذي ضم تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.
1999/ طائرات حلف الناتو تقصف جمهورية يوغسلافيا الاتحادية.
2014/ الخطوط الجوية الماليزية تعلن أن الرحلة 373 التي فقدت في ال8 من آذار تحطمت في مياه المحيط الهندي الجنوبية قبالة ساحل أستراليا الغربي ولا ناجين.
2015/ تحطم طائرة رحلة جرمان وينغز 9525 في جبال الألب الفرنسية وعلى متنها 150 مسافراً.
من مواليد هذا اليوم
1884/ بيتر ديباي.. عالم كيمياء فيزيائية هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1936/.
1903/ أدولف بوتنانت.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939/.
1917/ جون كندرو.. عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962/.
من وفيات هذا اليوم
1603/ الملكة إليزابيث الأولى.. ملكة إنكلترا.
1905/ جول فيرن.. كاتب فرنسي أحد رواد الخيال العلمي.
اعياد ومناسبات
اليوم العالمي لمرض السل.
عيد العمال في ملبورن.