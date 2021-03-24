إلقاء القبض على أكثر من 35 شخصاً في اللاذقية وريفها بجرائم تعاطي المواد المخدرة والترويج لها

اللاذقية-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على أكثر من 35 شخصاً في المحافظة وريفها بجرائم تعاطي المواد المخدرة والترويج لها وتهريب أشخاص خارج القطر بطرق غير شرعية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الدوريات على مدار الساعة والبحث عن مرتكبي جرائم المخدرات بأنواعها وملاحقة المطلوبين وأرباب السوابق تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية خلال الأسبوعين الماضيين ونتيجة المعلومات الواردة إليه من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن مدينة اللاذقية وريفها.

ووفق بيان الوزارة تجاوز عدد المقبوض عليهم 35 شخصاً معظمهم من أرباب السوابق الجرمية ومن فئات عمرية مختلفة بينهم أحداث وموقوفون قاموا بتهريب أشخاص مطلوبين خارج البلاد بطرق غير شرعية مقابل المنفعة المادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة كميات من المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم وهي “حشيش مخدر وحبوب كبتاغون وحبوب دوائية مخدرة” كما تم حجز بعض سياراتهم التي يستخدمونها في جرائم تهريب الأشخاص ونقل المواد المخدرة لترويجها ضمن محافظة اللاذقية مؤكدة أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم جميعاً إلى القضاء المختص.