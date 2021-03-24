القوات العراقية تنفذ عملية نوعية ضد إرهابيي (داعش) في جبال مخمور شمال البلاد

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الليلة عن تنفيذ عملية نوعية ضد فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في جبال مخمور بمحافظة نينوى شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الجهاز قوله في بيان إن “عناصر جهاز مكافحة الإرهاب شرعوا منذ أيام بإحكام الطوق على بقايا عصابات تنظيم “داعش” الإرهابية في جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد”.

وبدأت القوات العراقية المشتركة في وقت سابق صباح اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي شرق محافظة الأنبار حيث تواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.