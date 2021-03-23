ضبط مخابز ومحطات وقود ومعمل بسكويت ومعتمدي غاز مخالفين في درعا وريف دمشق

درعا وريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا اليوم وأمس 26 ضبطاً تموينياً بحق مخابز ومحطات وقود ومعتمدي غاز مخالفين.

وشملت الضبوط مخالفات لمخابز خاصة لنقص في وزن ربطات الخبز ولمحطة محروقات الإيمان في خربة غزالة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت ومحطة محروقات القشعمي في بلدة ابطع للبيع بسعر زائد لمادة البنزين كما طالت الضبوط عدداً من معتمدي الغاز في مدينة الشيخ مسكين والصنمين بمخالفة تقاضي زيادة في بدل خدمات تبديل اسطوانة الغاز فيما شملت باقي الضبوط مخالفات عدم إبراز فواتير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات وضبوط عينات لمواد غذائية.

الى ذلك ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملاً لإنتاج البسكويت البرشام في المعضمية يستخدم الدقيق التمويني بدلاً من الدقيق الأبيض في انتاجه.

وبلغت الكمية المضبوطة وفق بيان للمديرية تلقت سانا نسخة منه 163 كيس دقيق تمويني “انتاج السورية للحبوب” و40 كيساً فارغاً إضافة الى 24 عبوة اطباق بسكويت برشام زنة الواحدة 5ر5 كغ.

وأكدت المديرية أنه تم حجز الكميات المضبوطة وإحالة المخالف للجهات المعنية وإغلاق المعمل بالشمع الأحمر أصولاً.