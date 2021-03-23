معرض علمي من نتاجات الطلاب بمدرسة الباسل للمتفوقين بحماة

حماة-سانا

تضمن المعرض العلمي الذي أقيم في مدرسة الباسل للمتفوقين في حماة اليوم مجموعة من الأعمال العلمية للطلاب في المرحلة الثانوية مجسدة ابتكاراتهم وإبداعاتهم في التصميم ومدى الخبرة التي اكتسبوها خلال دراستهم كما قدموا عروضاً تجريبية وشرحاً عن آلية العمل.

وبين مدير تربية حماة يحيى المنجد في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض فرصة لعرض نتاجات الطلاب وإيجاد مساحة تساعدهم على تقديم ابتكاراتهم وتسهم في اكتشاف المبدعين لتقديم كل مايمكن لتنمية مواهبهم لافتاً إلى أهمية المعرض والنتاجات المميزة التي تعكس مدى الفائدة التي اكتسبها الطلاب خلال العام الدراسي.

بدورها أشارت مديرة المدرسة روعة القاسم إلى أن المعرض احتوى 35 عملاً تنوعت ما بين الروبوتات وتوريد الطاقة الكهربائية وقسم استنبات زراعي وغيرها موضحة أن مشاريع الطلاب عبرت عن وعيهم واستيعابهم لأهمية المعلومات العلمية وقدرتهم على تحويل المعلومات النظرية إلى واقع تطبيقي من خلال المجسمات العلمية.

وشارك الطالب رشاد قمر الدين في المعرض بتصميم عصا للمكفوفين إلكترونية تتميز بقدرتها على التنبه لأي جدار أو في الأماكن المزدحمة وتصدر صوت رنين ليتمكن المكفوف من المشي بشكل آمن فيما الطالب وسيم النجار شارك بتصميم روبوت آلي بداخله حساسات تلحق الجسم الموجود أمامها.

وأوضحت الطالبة رنيم البوشي أنها شاركت بمشروع استنبات زراعي للبذور في المياه من دون تراب والمشروع الثاني وضع ماء داخل الإسفنج وغرس نباتات خضراء بداخلها لاستثمار أسطح الأبنية والمساحات القليلة لتزيد كمية الأوكسجين منوها بأهمية الرحلات العلمية التي أقامتها إدارة المدرسة حيث مكنتها من جمعت نباتات وتم استثمارها بهذا المشروع.

سهاد حسن