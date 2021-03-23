الحصول على قروض بشروط ميسرة ما ينتظره أصحاب المشاريع الصغيرة من القانون 8

طرطوس-سانا

تعمل السيدة وضحى حمود في مجال تجهيز المأكولات الشعبية على الصاج وتجهيز المونة كالمكدوس والمخللات بأنواعها وصنع الحلويات بناء على طلب الزبائن لكن غلاء أسعار المواد الأولية وعزوف الكثيرين عن الطلب أدى إلى قلة الإنتاج ولذلك فإنها رأت في القانون رقم 8 المتعلق بمصارف التمويل الأصغر “فرصتها للحصول على التمويل دون الدخول في دوامة الكفالات والضمانات”.

وضمن استطلاع للرأي أجرته سانا أكدت حمود أن المهنة التي بدأتها قبل نحو عشر سنوات أصبحت قابلة للاستمرار والتطور مع القانون رقم 8 وخصوصاً أنها تمتلك المكان المناسب لإقامة محل صغير للمأكولات التي تجيد صنعها مع أفراد عائلتها ما يؤمن لهم فرص عمل حقيقية ودخلاً دائما متمنية الحصول على قرض من مصارف التمويل الأصغر بأقرب وقت ممكن لتكمل مشروعها الصغير حتى يكبر وتكون له بصمة خاصة في مجال المأكولات الشعبية.

من جهته وصف المزارع إياد حربا القانون 8 بالخطوة المهمة للحصول على قرض بشروط ميسرة لتطوير مشروعه والتوسع في مجال الزراعات المحمية ما يؤمن له دخلاً إضافياً في ظل الظروف المعيشية الصعبة الراهنة وتأمين فرص عمل فيما أشارت إيفلين علي إلى حاجتها للحصول على التمويل لإقامة محل سمانة وهو ما يوفره القانون 8 بضمانة المشروع ذاته.

راكز مصطفى الذي أمضى أكثر من سبع سنوات في الخدمة الاحتياطية أكد أنه سيكون بإمكانه أسوة بغيره من المسرحين الاستفادة من القروض الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر ولا سيما أنه يطمح للحصول على رصيد مالي يمكنه من رفد محله التجاري القائم بمواد وسلع جديدة لإثبات ذاته وتحسين دخله.

مدير فرع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير كرم مخلوف أكد في تصريح مماثل أهمية القانون رقم 8 لما قدمه من تسهيلات كبيرة للمؤسسات المالية والمصرفية ما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين سواء القروض أو التدريب أو رعاية المشاريع منذ نشأتها.

وأشار مخلوف إلى أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات استجابة للقانون 8 قبل التحول إلى مصرف للتمويل الأصغر منها “تخفيض نسبة الفائدة للقروض التجارية والمهن والحرف من 18 بالمئة إلى 12بالمئة مع تخفيض فائدة القرض الزراعي لتصبح 6 بالمئة” وهي أقل نسبة فائدة معمول بها حرصاً على دعم هذا القطاع الحيوي والتوسع به وتشجيع المزارعين على الاستمرار بالعمل.

المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير التي انطلقت عام 2012 لها مكاتب في مختلف المحافظات وستفتتح هذا العام مكتبين جديدين في منطقتي القدموس وصافيتا بمحافظة طرطوس حسبما أكد مخلوف مبيناً أن هناك إمكانية لرفع سقف القروض الممنوحة مستقبلاً لتلبي طلبات أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

فاطمة حسين