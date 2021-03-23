الصين تستدعي سفيرة بريطانيا احتجاجاً على العقوبات غير القانونية

بكين-سانا

استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم سفيرة بريطانيا لديها كارولين ويلسون احتجاجاً على العقوبات المفروضة على مسؤولين صينيين بزعم “انتهاكات لحقوق الإنسان” في إقليم شينجيانغ الصيني.

وأعرب نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ وفق ما نقلت وكالة شينخوا عن إدانته الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الجانب البريطاني بذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وقال “إن الحكومة الصينية لا تتزعزع في تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وستقوم برد ضروري ومشروع على فعل بريطانيا الخاطئ”.

وكانت الصين فرضت أمس عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد على دبلوماسيين صينيين واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن “فرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية بذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان في اقليم شينجيانغ يعتبر خطوة قائمة على الأكاذيب والتضليل وتتجاهل الحقائق وتشوهها كما تشكل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقويضاً للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي”.