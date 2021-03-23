أمطار حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبراء ومحللون روس: صمود سورية أفشل الحرب الإرهابية التي شنت عليها
2021-03-23
القادري: الحصار والإجراءات القسرية الغربية لن تزيد الشعب السوري إلا إصراراً على التمسك بمبادئه وثوابته الوطنية
2021-03-23
ستة فرق سورية إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية
2021-03-22
جمعية منتدى من أجل سورية في هنغاريا: سياسات الاتحاد الأوروبي ضد سورية غير قانونية
2021-03-22
الطلبة السوريون في روسيا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم
2021-03-22
المقداد: سلطنة عمان وقفت مع سورية.. ونحن نحارب الإرهاب والتطرف
2021-03-21
الوزير المقداد يبحث مع عدد من المسؤولين العمانيين تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في سورية
2021-03-21
محليات
هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 30 مم في الحرمون بريف دمشق
2021-03-23
الحرارة إلى انخفاض وهبات رياح شديدة تتجاوز 90 كم/ساعة أحياناً
2021-03-23
عودة التيار الكهربائي إلى محافظة دير الزور بعد إصلاح العطل الفني
2021-03-23
ضمن فعاليات أيام (الأسرة السورية)… جمعية دفى تكرم عدداً من الأمهات
2021-03-22
وزارة الاقتصاد تدعو المسرحين المفرزين إليها لاستكمال إجراءات تعيينهم
2021-03-22
تسيير 12 حافلة نقل داخلي إلى مناطق جديدة بريف دمشق
2021-03-22
القبض على شخصين يقومان بتحويل الأموال دون ترخيص وتصريف العملات الأجنبية
2021-03-22
رياضة
رسميا.. الفيفا يحدد موعد ومكان قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو
2021-03-23
ريال مدريد يوافق على رحيل ثلاثة من لاعبيه الصيف المقبل
2021-03-22
الكاف يعلن إقصاء منتخب تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
2021-03-22
دمشق أولا ببطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين
2021-03-22
انتقاء 3 لاعبين بألعاب القوى من منتخب السويداء للمشاركة في معسكر خارجي في روسيا
2021-03-22
منافسات قوية ومشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للقوة البدنية للشباب والشابات والجامعات- فيديو
2021-03-22
سيرينا ويليامز تعلن عدم مشاركتها في بطولة ميامي المفتوحة
2021-03-22
اقتصاد
شركات ألمانية: تمديد إجراءات العزل العام للحد من تفشي كورونا سيغذي حالات الإفلاس
2021-03-23
النفط يهبط في ظل تضرر الطلب جراء قيود كورونا في أوروبا
2021-03-23
هبوط جديد لليرة التركية
2021-03-23
الوطنية للتمويل الصغير تمنح قروضاً فورية بقيمة 190 مليون ليرة خلال أسبوعين
2021-03-22
حتى تشرين الأول الماضي… ازدياد موجودات المصارف العاملة بما يعادل 7782 مليار ليرة
2021-03-22
محافظة دمشق تحدد أسعار الخبز السياحي والكعك
2021-03-22
التجارة الخارجية: مزاد لبيع سيارات وآليات الشهر المقبل
2021-03-22
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