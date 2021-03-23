هطولات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 30 مم في الحرمون بريف دمشق

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 30 مم في الحرمون بريف دمشق.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل في محافظتي دمشق وريفها وصلت في الحرمون إلى 30 مم وعسال الورد 21 مم وسرغايا 18 مم ومضايا 17 مم وميسلون 15 مم والزبداني 11 مم ودوما 12 مم وقطنا 6 مم وجديدة الشيباني والتل 5 مم والمشرفة 4 مم والقطيفة 2 مم والجراجير والنبك 1 مم.

وفي محافظة القنيطرة وصلت إلى 15 مم في القنيطرة و12 مم في حضر و7 مم في نبع الصخر.

وفي محافظة حمص سجلت في شين وقلعة الحصن 8 مم والعريضة وتدمر 6 مم والناصرة 4 مم ومرمريتا وتلكلخ 3 مم والقريتين 2 مم وتلدو وحمص 1 مم.

وفي محافظة حماة.. كانت في وادي العيون 11 مم وعين حلاقيم 10 مم ومصياف 8 مم وربعو 5 مم وحماة والسعن 2 مم ومحردة والسلمية 1 مم .

وفي محافظة طرطوس سجلت في القدموس 10 مم والشيخ بدر ودريكيش 5 مم ومشتى الحلو وبانياس وحمام واصل 4 مم والصفصافة وطرطوس وصافيتا 2 مم.

وفي محافظة حلب كانت في عين العرب وحلب المدينة 2 مم وحلب المطار1 مم.