فيروس كورونا يحصد أرواح مليونين و733 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليونين و733 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى124238677 وإجمالي حالات الوفاة إلى 2733918 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 100140206 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 555759 حالة وفاة من أصل 30560685 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 295425 حالة وفاة من أصل 12047526 إصابة ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 160199 حالة وفاة من أصل 11686300 إصابة.