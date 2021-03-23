منصور يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي رسالة وجهها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأوردتها وكالة وفا أكد منصور أن الوقت حان لوقف الإفلات الصارخ لـ “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال من العقاب الذي يقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

ولفت منصور إلى أنه بالتزامن مع أعماله العدوانية بحق الفلسطينيين يواصل الاحتلال هدم منازلهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة بهدف توسيع عملياته الاستيطانية مشيراً بهذا الصدد إلى التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” والذي أفاد بأنه في شهر شباط الماضي وحده هدمت سلطات الاحتلال أو استولت على 153 عقاراً فلسطينياً ما أدى إلى تشريد 305 فلسطينيين بينهم 172 طفلاً وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخصا آخرين.

وأشار منصور إلى قيام سلطات الاحتلال بتسليم إخطارات إخلاء لسكان قرية جالود شمال الضفة الغربية تمهيداً لهدمها والاستيلاء على 5000 دونم من أراضيهم بهدف تهويدها.