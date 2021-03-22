الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطلات مطرية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل إلى 85 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة..