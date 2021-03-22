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العدوان السعودي يرتكب 146 خرقاً جديداً في الحديدة

2021-03-22

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 146 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله إن الخروقات شملت تحليق الطيران الحربي والتجسسي على مناطق متفرقة في الحديدة إضافة إلى 15 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و108 خروقات بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

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