محافظة دمشق تحدد أسعار الخبز السياحي والكعك

دمشق-سانا

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قراراً تضمن تحديد الأسعار الجديدة للخبز المرقد السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة.

ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم حدد سعر الكيلوغرام الواحد للخبز المرقد السياحي 1700 ليرة سورية والخبز الصمون القاسي 2200 ليرة والخبز الصمون الطري 2000 ليرة بينما حدد سعر الكيلوغرام من الكعك بالسمسم 3800 ليرة والكعك دون سمسم 3500 ليرة وخبز النخالة بـ 1000 ليرة.

كما أصدر المكتب التنفيذي قراراً حدد بدل خدمة إيصال أسطوانة الغاز المنزلي الواحدة لمحال بيع الغاز بمبلغ قدره 350 ليرة سورية تتضمن أجور النقل والحمولة لمصلحة معتمدي وموزعي الغاز المرخصين أصولاً ولمصلحة السيارات التي تم اعتماد مواقعها من قبل مجلس محافظة دمشق ضمن المناطق التي لا يوجد فيها معتمدون ولا يتم إيصال مادة الغاز إليها من قبل شركة محروقات.

ووفقاً للقرار تم أيضاً تحديد مبلغ وقدره 500 ليرة سورية لقاء خدمة إيصال أسطوانة غاز البوتان الصناعي الواحدة لمحال بيع الغاز تتضمن أجور النقل والحمولة لمصلحة معتمدي وموزعي الغاز المرخصين أصولاً.

ويأتي قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على ضوء تعديل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية وتعديلها سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي أيضاً.

فراس صافي