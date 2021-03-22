لوحات رسم ومجسمات وأعمال من توالف البيئة في معرض فني للطلاب بحماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطلبة السوريون في روسيا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب
2021-03-22
المقداد: سلطنة عمان وقفت مع سورية.. ونحن نحارب الإرهاب والتطرف
2021-03-21
الوزير المقداد يبحث مع عدد من المسؤولين العمانيين تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في سورية
2021-03-21
دبلوماسي هندي سابق: الغرب وحلفاؤه الإقليميون دعموا ومولوا الإرهابيين لتدمير سورية
2021-03-21
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية بصمودها قادرة على دحر الإرهاب
2021-03-21
باحثة فرنسية: باريس انخرطت في المخططات الأمريكية وسلحت الإرهابيين لنشر الدمار في سورية
2021-03-20
المقداد يبحث في مسقط مع نظيره العماني تعزيز العلاقات الثنائية وأهم القضايا والمتغيرات في المنطقة والعالم
2021-03-20
محليات
انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور جراء عطل فني
2021-03-22
مركز (بيتنا) لرعاية الأسرة بالسويداء.. خدمات مجانية متعددة لألف مستفيد شهرياً
2021-03-22
تكريم عدد من الأمهات في الحسكة وحلب تقديراً لعطاءاتهن
2021-03-22
صيانة الخط الكهربائي المغذي لمحطة مياه علوك بالحسكة
2021-03-22
تنفيذ مشروع تنموي في المنطقة الصناعية بدرعا
2021-03-22
دورات مهنية مجانية في السويداء
2021-03-22
الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 8 درجات والأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2021-03-22
رياضة
دمشق أولا ببطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الناشئين
2021-03-22
انتقاء 3 لاعبين بألعاب القوى من منتخب السويداء للمشاركة في معسكر خارجي في روسيا
2021-03-22
منافسات قوية ومشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للقوة البدنية للشباب والشابات والجامعات
2021-03-22
سيرينا ويليامز تعلن عدم مشاركتها في بطولة ميامي المفتوحة
2021-03-22
باريس سان جيرمان يفوز على أولمبيك ليون برباعية في الدوري الفرنسي لكرة القدم
2021-03-22
استعدادا للقاء نظيره البحريني.. منتخب سورية لكرة القدم يبدأ معسكره بتدريبات اللياقة البدنية والمرونة
2021-03-22
اختتام بطولة الوفاء الدولية لفروسية قفز الحواجز
2021-03-21
اقتصاد
انخفاض جديد في سعر الذهب في الأسواق المحلية وسعر الغرام عيار 21 يتراجع 15 ألف ليرة
2021-03-22
تنفيذي درعا يحدد سعر مبيع أسطوانة الغاز في المدن والبلدات
2021-03-22
تعليق التداول في بورصة اسطنبول جراء هبوط حاد في مؤشرها الرئيسي
2021-03-22
هبوط جديد لليرة التركية
2021-03-22
البدء بعمليات تهجين الشعير في مركز بحوث درعا-فيديو
2021-03-21
ارتفاع عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1993
2021-03-21
هبوط الليرة التركية 13 بالمئة
2021-03-21
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