تعزيل نحو 28 كيلومتراً من المجاري والسواقي المائية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة اللاذقية أعمالها في تعزيل المجاري والسواقي المائية بالمحافظة حيث بلغت الأعمال المنفذة حتى منتصف شهر آذار الحالي نحو 28 كيلومتراً.

وبين مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر لمراسل سانا أن ورشات المديرية مستمرة في عملها بتعزيل السواقي والمسيلات المائية ضمن خطتها وإجراءاتها الدورية بهدف إزالة أي معوقات أمام انسياب المياه لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيل المجاري المائية البالغة نحو 60.740 كيلومتراً.

وأوضح حيدر أن الأعمال شملت مختلف السواقي ومجاري الأنهار وخنادق التصريف ومنها سواقي الأبرشية بفرعيها وأرض الرمانة والمرابعة وموسى والعنجوكة والقريمانية والبصة والهنادي ومرج عدرة والرامة وبيت سوهين والضاهرية ورأس العين والحمادية وبستان صالح والدلبة وبرنة والسمهانية والحور والرامية والرامة وبكراما والغنيمية والشراشير وحميميم والبرجان.

وأشار حيدر إلى أن السواقي شملت الأشرفية والزهيريات وبخضرمو والبلوطة والصفصافة وقبو سوكاس وحموشين والعيدية وعين الدلب وعين مرة وبرج القصب وبيت ناصر والمنسوجة والناصوب وعدداً من قنوات الري الرئيسة والفرعية ومجرى نهر الكبير الشمالي ومصارف السن والهد وخندق تصريف معمل الغاز.

ولفت حيدر إلى أن عمليات التعزيل تمت في كل موقع بأطوال مختلفة وفق الأولوية وباستخدام آليات هندسية متنوعة من بواكر جنزير ونغل ودولاب.

بسام الابراهيم