انتقاء 3 لاعبين بألعاب القوى من منتخب السويداء للمشاركة في معسكر خارجي في روسيا

السويداء-سانا

رشح اتحاد ألعاب القوى لاعبي منتخب السويداء أوس الحجار وحيان الصفدي وهلا الأعور للمشاركة بمعسكر خارجي في روسيا وذلك بعد تحقيقهم نتائج جيدة في الاختبارات التي أجراها اتحاد اللعبة في المعسكر التدريبي الذي أقيم في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشارت عضو اتحاد العاب القوى فداء الشوفي إلى أن اللاعبة الأعور سجلت بالاختبارات بمسابقة السباعي 3595 نقطة والحجار سجل بالوثب الطويل 18ر7 أمتار والصفدي سجل بالوثب العالي 190 سنتيمتراً لافتة إلى أن نتائج اللاعبين هي ثمرة عمل وتعب سنوات بالتدريب من قبل مدربيهم ما أهلهم لمعسكر المنتخب الوطني بناء على مستواهم الفني.

وبينت الشوفي أن المعسكر التدريبي بروسيا سيتم بإشراف مدربين واداريين روس على مستوى عال ويستمر لمدة شهرين بما يسهم بتطوير مستوى اللاعبين واعدادهم بشكل أمثل للمشاركات الخارجية.

يذكر أن لاعبي منتخب السويداء الثلاثة خضعوا لمعسكر المنتخب الوطني منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي بإشراف المدربين ولاء الخطيب وفداء الشوفي وعبد الباسط زكريا والمدرب العراقي حيدر المنصوري.

عمر الطويل