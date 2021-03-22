مقتل كامل أفراد عائلة أحد مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار مستودع ذخيرة في منزله في مدينة رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قتل سبعة أشخاص بينهم اطفال جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن انفجار مستودع للذخيرة مخبأة في منزل أحد مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين أدى إلى مقتل كامل أفراد عائلة الإرهابي والمكونة من سبعة أشخاص بينهم أربعة اطفال.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار وقع أثناء قيام 3 من الإرهابيين بتفقد ومعاينة الذخائر المخزنة في المنزل ما أدى إلى انفجار قنبلة وامتداد النيران إلى أرجاء المستودع وانفجاره بالكامل.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقاً لمحاصيلها ونهباً لخيراتها.