برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بسداسية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة على ريال سوسيداد بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف برشلونة كل من أنطوان غريزمان وسيرجينو دست “هدفين” وليونيل ميسي “هدفين” وعثمان ديمبلي في الدقائق 37 و43 و53 و56 و89 و71 بينما سجل أندير بارينتشيا لريال سوسيداد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب “الليغا” بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 45 نقطة في المركز الخامس من المسابقة.