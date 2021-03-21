هبوط الليرة التركية 13 بالمئة

أنقرة-سانا

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 13 بالمئة في التعاملات المبكرة في آسيا مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر بعد قرار رئيس النظام التركي بإقالة محافظ البنك المركزي .

وذكرت رويترز أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أقال اليوم محافظ البنك المركزي ناجي أغبال من منصبه وعين خلفاً له صهاب كافجي أوغلو والذي يعارض تشديد السياسة النقدية الأمر الذي أدى إلى هبوط الليرة إلى ما يصل 36ر8 مقابل الدولار.

ويتواصل انهيار الاقتصاد التركي وسط أزمات متصاعدة في ظل سياسات أردوغان الذي أثار سلسلة أزمات سياسية داخلية وخارجية انعكست بتداعياتها على هذا الاقتصاد.