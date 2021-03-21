ليستر سيتي يفوز على مانشستر يونايتد ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

تأهل فريق ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم.

أحرز أهداف ليستر سيتي كل من اللاعبين كيليتشي إيهياناتشو “هدفين ” في الدقيقتين 24 و78 ويوري تيليمانز في الدقيقة 52 بينما سجل مايسون غرينوود هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وكان فريق تشيلسى تأهل في وقت سابق اليوم للدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزى بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في دور الثمانية من البطولة على ملعب ستامفورد بريدج.