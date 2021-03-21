اليمن: العدوان السعودي على ميناء الصليف خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

أدانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية استهداف طيران العدوان السعودي لمنشآت الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية بميناء الصليف في محافظة الحديدة اليوم مؤكدة أنه يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف اطلاق النار بالمحافظة.

ودعت المؤسسة في بيان اليوم وفق ما أورده موقع المسيرة نت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان لتحييد القطاعات الخدمية والقطاع الخاص وإطلاق ناقلات المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة دون قيد أو شرط لتلافي حدوث مأساة إنسانية باليمن محملة دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام.

وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تسهم في تأمين الحد الأدنى من احتياجات الشعب اليمني الغذائية والدوائية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.