هنغاريا: تعرضنا لضغوط كبيرة بسبب شراء لقاحات روسية وصينية

بودابست-سانا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تعرضت لضغوط كبيرة من قبل دول غربية بسبب قرارها شراء لقاحات روسية وصينية مضادة لفيروس كورونا.

وقال سيارتو لموقع روسيا اليوم “تعرضنا لهجوم سياسي واسع النطاق عندما علم أننا بصدد بحث شراء لقاحي (سبوتنيك في) الروسي و(سينوفارم) الصيني”.

وأشار إلى أن القرار بشأن شراء اللقاحين الروسي والصيني جاء بناء على توصيات خبراء هنغاريين زاروا مواقع تصنيعهما واطلعوا على الوثائق المتعلقة بهذين اللقاحين.

وهنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحصل على دفعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي على الرغم من عدم إصدار الاتحاد رخصة لاستخدامه.