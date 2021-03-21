الكورنيش البحري.. طرطوس

الأحد / 21 / 03 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دبلوماسي هندي سابق: الغرب وحلفاؤه الإقليميون دعموا ومولوا الإرهابيين لتدمير سورية
2021-03-21
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية بصمودها قادرة على دحر الإرهاب
2021-03-21
باحثة فرنسية: باريس انخرطت في المخططات الأمريكية وسلحت الإرهابيين لنشر الدمار في سورية
2021-03-20
المقداد يبحث في مسقط مع نظيره العماني تعزيز العلاقات الثنائية وأهم القضايا والمتغيرات في المنطقة والعالم
2021-03-20
كوكبيرن: عقوبات واشنطن تستهدف السوريين ولقمة عيشهم وتكشف نفاق الغرب
2021-03-20
فعالية ثقافية وتعليمية في موسكو عن تاريخ سورية وحضارتها
2021-03-19
بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون
2021-03-19
محليات
السورية للبريد تصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة عيد الأم
2021-03-21
الحرارة توالي ارتفاعها والجو ربيعي دافئ وصحو بشكل عام
2021-03-21
إصلاح خط الجر الثاني في اللاذقية ومياهه تعود لأحيائها صباح الغد
2021-03-20
القبض على مروج عملات أجنبية مزورة في اللاذقية
2021-03-20
في عيدهن… أمهات الشهداء يروين تضحيات وبطولات أبنائهن
2021-03-20
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء ربيعية دافئة
2021-03-20
القبض على 14 شخصاً من تجار ومروجي المخدرات بدمشق
2021-03-20
رياضة
اختتام المرحلة الثانية من ذهاب دوري الناشئات بكرة اليد
2021-03-21
بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للقوس والسهم
2021-03-21
نيس يفوز على مارسيليا في الدوري الفرنسي
2021-03-20
ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني
2021-03-20
استعداداً للتصفيات الآسيوية… منتخب نسور قاسيون يلتقي نظيره البحريني الخميس القادم
2021-03-20
بايرن ميونيخ يفوز على شتوتغارت في الدوري الألماني
2021-03-20
أتلتيك بلباو يتعادل مع إيبار في الدوري الإسباني
2021-03-20
اقتصاد
البدء بعمليات تهجين الشعير في مركز بحوث درعا
2021-03-21
المؤسسة الاجتماعية العسكرية تفتتح صالة بيع في قرية سيغاتا بريف حماة
2021-03-20
افتتاح قاعة التدريب متعددة الأغراض بمركز الدعم البيئي المجتمعي في القدموس
2021-03-20
تجارب ناجحة لأمهات ورائدات أعمال من حلب
2021-03-20
انخفاض سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية
2021-03-20
توقيع مذكرات للتعاون الثنائي بين سورية والعراق
2021-03-19
خلال عام… 222 منشأة حرفية متضررة جراء الإرهاب تعود للعمل بدرعا
2021-03-19
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الشريط الأخباري
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية بصمودها قادرة على دحر الإرهاب
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2021-03-21
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