اختتام المرحلة الثانية من ذهاب دوري الناشئات بكرة اليد

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات المرحلة الثانية من ذهاب الدوري السوري لكرة اليد لفئة الناشئات التي أقامها اتحاد اللعبة في صالة مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة ثمانية أندية.

وتصدر النصر المجموعة الأولى بعد فوزه بجميع المباريات على مصفاة بانياس 26-20 هدفاً وعلى محردة 35-27 هدفاً وعلى النبك 28-32 هدفاً تلاه بالمركز الثاني النبك بعد فوزه على محردة 51-28 هدفاً وعلى مصفاة بانياس 49-20 هدفاً فيما حل محردة بالمركز الثالث بفوزه على مصفاة بانياس 35-27 هدفاً وتساوى الكرامة وقاسيون بصدارة المجموعة الثانية ويتقدم الأول بفارق الأهداف حيث فاز الكرامة على الشرطة 23-19 هدفاً وعلى الاتحاد 30-10 أهداف وتعادل مع قاسيون بـ 24-24 هدفاً بينما فاز قاسيون على الاتحاد 30-23 هدفاً وعلى الشرطة 22-16 هدفاً وحل الشرطة بالمركز الثالث بفوز وحيد على الاتحاد بـ 19-14 هدفاً.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اتحاد اللعبة محمد علي غازي أن هذه البطولة هي ختام مرحلة الذهاب للناشئات وتميزت فيها فرق قاسيون والكرامة والنصر والنبك بينما الفرق الأخرى فهي متوسطة المستوى كما برزت بعض المواهب المبشرة بمستقبل جيد لافتاً إلى أنه سيتم انتقاء أفضل اللاعبات لضمهن إلى صفوف المنتخب.